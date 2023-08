Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser im Bereich Stavenhagen

Stavenhagen (ots)

In der Zeit vom 03.08.23, ca. 18:00 Uhr bis 04.08.23, ca. 08:00 Uhr drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus im Pribbenower Weg in 17153 Stavenhagen ein. Augenscheinlich wurden alle Etagen des Wohnhauses durchsucht. Der oder die Täter entwendeten hochwertigen Schmuck. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 EUR.

Im Tatzeitraum vom 29.07.23 bis 05.08.23 drangen Täter, unweit des erstgenannten Tatortes, in gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Warener Straße in 17153 Jürgenstorf ein. Auch aus diesem Haus entwendeten der oder die unbekannten Tatverdächtigen hochwertige Schmuckstücke. Der Schaden beläuft sich auf über 5000 EUR.

In beiden Fällen befand sich der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich über die Telefonnummer 03994/231224 im Polizeirevier Malchin, oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell