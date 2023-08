Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl einer Schwalbe aus einer Garage

Altentreptow (ots)

In der Nacht vom 02.08.2023 vom 03.08.2023 wurde in eine Garage in 17087 Altentreptow eingebrochen und daraus eine Simson entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Garage im Garagenkomplex im Grüner Gang aufgebrochen und aus dieser ein Moped der Marke Simson Schwalbe sowie sechs Angeln und zwei Werkzeugkisten entwendet. Die entwendete Schwalbe ist olivgrün und hat ein schwarzes Versicherungskennzeichen. Die sechs Angeln waren Wurfangeln und bei den zwei Werkzeugkisten handelte es sich um einen Akkuschrauber der Marke Metabo und einen Nusskasten der Marke Bituxx. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 5.000 Euro.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 02.08.2023 zum 03.08.2023 auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen in dem Bereich des Garagenkomplexes im Grünen Gang bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

