Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Freitagmorgen, 2. Juni 2023 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger / Marokko eine 30-jährigen Niederländer. Ein Datenabgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Kleve den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. Der Gesuchte zahlte vor Ort die fällige Geldstrafe in Höhe von 1000 EUR bei der Bundespolizei ein und konnte somit die 25-tägige Ersatzfreiheitstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen. Am Samstagmorgen wurde ein 32-jähriger Niederländer zur Ausreisekontrolle nach Edinburgh vorstellig. Bei der fahndungsmäßigen Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde. Der Niederländer konnte die ihm drohende 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe vor Ort abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 3000 EUR bei der Bundespolizei bezahlte. Anschließend konnte der Niederländer dann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell