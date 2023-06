LPI-EF: Einbruch in Ferienwohnung

Erfurt (ots) - Autodiebe hatten es in Erfurt auf einen BMW abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände eines Autohandels im Erfurter Süden. Anschließend stahlen sie einen schwarzen BMW im Wert von etwa 25.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Auto stehlen konnten. (DS) Rückfragen bitte an: ...

mehr