POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und Vogelsbergkreis

Fulda/Schwalmtal (ots)

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Mähfahrzeug auf der B254

Schwalmtal. Am Freitag (13.10.) ereignete sich gegen 08.45 Uhr auf der Bundesstraße 254 zwischen Reuters und Brauerschwend ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten und einer schwerverletzten Person. Ein 60-jähriger Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lauterbach führte mit einem Spezialfahrzeug an der Bundestraße Mäharbeiten aus. Ein 22-jähriger LKW-Fahrer aus dem Landkreis Fulda fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das in Schrittgeschwindigkeit fahrende Spezialfahrzeug auf. Hierbei wurde der Fahrer des LKW schwer und der Fahrer des Spezialfahrzeuges leicht verletzt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme bzw. der Bergung der beteiligten Fahrzeuge teilweise voll gesperrt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Pkw überschlagen

Petersberg. Am Donnerstag (12.10.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Kreisstraße 6 zwischen den Ortsteilen Stöckels und Götzenhof. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Petersberg war in Fahrtrichtung Götzenhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten demolierte, sich überschlug und auf dem Dach in einem Feld landete. Der 22-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Künzeller Straße

Fulda. Am Donnerstag (12.10.) kam es gegen 21:15 Uhr auf der Künzeller Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Volvo-Fahrer aus Bad Kissingen war in Richtung Künzell unterwegs, als ihm in Höhe Hausnummer 64 auf der eigenen Fahrspur ein grauer- oder silber-farbener Pkw Mercedes mit schwarzen Felgen und Heckspoiler sowie FD-Kennzeichen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 50-jährige nach rechts auf den Gehweg ausweichen und beschädigte hierbei einen Reifen seines Fahrzeuges. Der Mercedes-Fahrer setzte mit unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Mercedes geben können, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 zu richten.

