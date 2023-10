Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfallflucht

Hünfeld. Am Freitag (06.10.) zwischen 8 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in der Jahnstraße in Höhe einer dortigen Schule eine Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Kenntnisstand parkte ein schwarzer Vito ordnungsgemäß auf dem dortigen Lehrerparkplatz. Durch einen bisher unbekannten Fahrer wurde der Vito auf der Fahrerseite in Höhe der hinteren Fahrertür beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Dienstag (10.10.), gegen 20 Uhr, bis Mittwoch (11.10.), gegen 7 Uhr, kam es an der Kreuzung Hubertusweg/Hainchenweg in Höhe der Hausnummer 19 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß aus unbekannten Gründen am Fahrbahnrand mit Straßenschildern und massiven Steinbegrenzungen zusammen. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Niederaula. Am Mittwoch (11.10.), gegen 8:20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B62 aus Richtung A7 kommend in Fahrtrichtung Jossastraße-Niederaula. Im Kreuzungsbereich zur Jossastraße überfuhr der Unbekannte nach momentanen Erkenntnissen ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell