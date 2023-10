Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1. Sachbeschädigung 2. Einbruch in Schule 3. Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). Unbekannte legten vermutlich im Bereich einer Baustelle an der K56 in Maulbach Metalldornen auf der Fahrbahn aus. In der Folge überfuhr am Mittwoch (11.10) , gegen 13.30 Uhr ein Betonmischer die Dornen, woraufhin dessen Reifen beschädigt wurde. Der Schaden beträgt rund 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Alsfeld. In der Nacht zu Mittwoch (11.10.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Volkmarstraße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen warfen die Täter zunächst mehrere Fensterscheibe ein und hebelten an den Fensterrahmen. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und öffneten mehrere Türen gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach körperlichen Auseinandersetzung im Stadtgebiet

Alsfeld. Am Mittwoch (11.10.) kam es im Bereich Bahnhof gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Im Zuge dessen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen durch Versprühen eines reizenden Stoffes und Schläge leicht verletzt. Diese wurden noch vor Ort medizinisch behandelt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei tatverdächtige Jugendliche im Stadtgebiet angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizeistation in Alsfeld dauern an. Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof Alsfeld beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

