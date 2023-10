Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1. Zerstochene Pkw-Reifen 2. Einbruch in Handwerksbetrieb

Vogelsbergkreis (ots)

Zerstochene Pkw-Reifen

Lauterbach. Am Mittwoch (11.10.) beschädigten Unbekannte zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr einen auf den Friedewaldparkplätzen in der Eichhofstraße abgestellten blauen Dacia. Beide Reifen der Fahrerseite wurden plattgestochen. Dadurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Handwerksbetrieb

Herbstein. In der Nacht auf Donnerstag (12.10.) drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Straße "Am Bonnerod" ein. Dort entwendeten sie mehrere hundert Kilo gelagertes Buntmetall im Wert von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell