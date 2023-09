POL-PDKO: Simmern/Hunsrück - Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 22.-24.09.2023

Polizeidirektion Koblenz

Einbruch in die IGS Kastellaun

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in die IGS Kastellaun. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bisher unbekannte Täter durch einschlagen einer Glasscheibe gewaltsam Zugang zum Schulgebäude. Im inneren wurden weitere Glasscheiben beschädigt. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei Simmern bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in der besagten Nacht.

Hinweise nimmt die Polizei Simmern unter der 06761/9210 oder unter pisimmern@polizei.rlp.de entgegen.

Zimmerbrand in Kastellaun

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Kastellaun. Vermutlich durch eine unbeaufsichtigte Kerze kam es zu einem Schmorbrand in einem Badezimmer. Durch das umsichtige Handeln eines Nachbarn konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Kastellaun und der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften im Einsatz.

Zu tief ins Glas geschaut

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine Verkehrsteilnehmerin mit 2,11 Promille aus dem Verkehr gezogen, welche zuvor durch ihre unsichere Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern auffiel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Verkehrsteilnehmer auf der B50 angehalten, welcher ebenfalls durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Anhaltezeichen der Beamten wurden zunächst ignoriert. Bei der späteren Kontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,63 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer musste durch die Beamten gestützt werden, da er sich nicht mehr eigenständig auf den Beinen halten konnte. In beiden Fällen wurde der Führerschein vor Ort sichergestellt. Beide erwartet nun neben einem Strafverfahren ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.

