Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende

Bendorf (ots)

Einbruch in Schule

Zwischen Freitag, 22.09.23, 23.00 Uhr und Samstag, 23.09.23, 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Realschule Plus in Vallendar über ein Schiebefenster in das Gebäude ein. Im Rahmen des Einbruchs wurden 13 Lampengehäuse und die Türzarge eines Holzschuppens beschädigt.

Glück im Unglück

Am Freitag, 22.09.23, gg. 19.15 Uhr ereignete sich auf der K 84 zwischen Urbar und Simmern ein Verkehrsunfall. Von starkem Regen offenbar gelockert, fiel ein Baum auf die gesamte Länge eines vorbeifahrenden Linienbusses. U.a. wurde die Frontscheibe zertrümmert. Der Busfahrer erlitt eine Prellung und eine leichte Augenverletzung. In Anbetracht der möglichen Gefahren von herabfallenden Bäumen kann man von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist. Weitere Fahrgäste blieben unverletzt. Der angrenzende Waldbereich wurde anschließend auf weitere Gefahren überprüft und für den Verkehr ab 22.40 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell