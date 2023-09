POL-PDKO: Verkehrsunfall ohne Verletzte. Umgestürzter Baum fällt auf Linienbus.

Bendorf (ots) - Am 20.09.23 wurde auf der B 42, Höhe Abfahrt Bendorf-Nord in Fahrtrichtung Neuwied eine Geschwindigkeitsmessung durch die Verkehrsdirektion Koblenz durchgeführt. In der Zeit von 14:00 - 19:00 Uhr passierten ca. 7500 Fahrzeug die Messstelle, davon waren 324 Fahrzeugführende zu schnell unterwegs. ...

