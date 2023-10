Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A 66 - Alleinunfall führt zur Fahrbahnsperrung im Bereich Flieden

Fulda (ots)

Am Sonntag (15.10.2023) befuhr ein 39-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Kalbach gegen 12.40 Uhr die BAB 66 in Richtung Fulda. Etwa 1 Kilometer vor der Anschlussstelle Flieden verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen weißen BMW, als er den linken von zwei Fahrstreifen befuhr. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn in den Flutgraben und überschlug sich dort. Von dort wurde das Fahrzeug schließlich wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kam quer über beide Fahrstreifen stehend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde durch Ersthelfer an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug befreit und an eintreffende Rettungssanitäter übergeben. Aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbildes des Fahrers wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle nachgefordert. Der Fahrer konnte nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste während der Einsatzmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Fulda gesperrt werden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

