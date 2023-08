PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeidirektion Hochtaunus+Verkehrsunfall mit Unfallflucht++Verkehrsunfall mit Trunkenheit++Einbruchdiebstahl in Kindergarten++Jagdwilderei in Glashütten++Verkehrsunfall mit Personenschaden+

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

+Verkehrsunfall mit Unfallflucht+

Bad Homburg, Kirchgasse

Freitag, den 25.08.2023, 23:05 Uhr

Eine Anwohnerin der Kirchgasse parkte ihren Ford Fiesta ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus. Gegen 23:05 Uhr fuhr an dem geparkten PKW ein Fahrzeug vorbei. Aufgrund unzureichenden Seitenabstandes touchierte der rechte Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Der Spiegel des Ford Fiesta wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 250 EUR. Der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen liegen Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug vor. Die Ermittlungen dauern an.

+Verkehrsunfall mit Trunkenheit+

Bad Homburg, Castillostraße

Samstag, den 26.08.2023, 09:01 Uhr

Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Usingen befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Castillostraße in Richtung Höhestraße. Aufgrund von Alkoholeinwirkung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf einen vor dem Golf geparkten Opel Tigra geschoben. An dem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- EUR, er war im Heck- und Frontbereich erheblich beschädigt. Der geparkte Opel Tigra wies Beschädigungen am Fahrzeugheck auf, der Schaden wird auf 1000,- EUR geschätzt.

Der Sachschaden an dem verursachenden Skoda Fabia wird auf 3000,- EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Sie wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit Verkehrsunfall verantworten.

+Einbruchdiebstahl in Kindergarten+

Oberursel, Geschwister-Scholl-Straße

Samstag, 26.08.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 26.08.2023, 20:16 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich auf die Rückseite des Kindergartens und öffneten dort gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die bislang unbekannten Täter konnten unerkannt entkommen.

Ob aus den Räumlichkeiten etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

+Jagdwilderei in Glashütten+

In der Nacht vom 24./ 25.08.2023,

Waldgebiet östlich von Glashütten, zwischen Waldglasweg und historischem Steinbruch am Glaskopf

In der Nacht zum Freitag kam es in einem Waldgebiet nahe Glashütten zu einer Jagdwilderei. Hierbei wurde ein Wildschwein durch unbekannte Täter mit einer Schusswaffe erlegt. Das Tier wurde durch den zuständigen Jagdpächter aufgefunden.

Zeugen melden sich bitte unter 06174-92660 auf hiesiger Polizeistation oder bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 061720 / 120 - 0.

+Verkehrsunfall mit Personenschaden+

Sonntag, den 27.08.2023, 01:00 Uhr

L 3450, ca. 1000 m vor Ortseingang Oberems aus Richtung Waldems kommend

Zwei leicht Verletzte und etwa 1000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen um 01 Uhr auf der L 3450 nahe Oberems. Der 17-Jährige Leichtkraftradfahrer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde sowohl der Fahrer, als auch die 15-Jährige Sozia leicht verletzt.

zusammengestellt: Mohr, EPHK

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell