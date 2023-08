PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Lagerhalle +++ Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Lagerhalle,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Jakob-Lengenfelder-Straße, Montag, 21.08.2023, 16:15 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 06:45 Uhr

(kd)In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Bad Homburg eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 16:15 Uhr und 06:45 Uhr auf das Gelände in der Jakob-Lengenfelder-Straße und nutzen mitgeführte Werkzeuge, um das Schloss der Lagerhalle zu öffnen. Aus der Halle entwendeten sie 13 Gartengeräte sowie ein Fahrrad im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Aufgrund der Größe des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Fahrzeug flüchteten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Hund schlägt Einbrecher in die Flucht, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Platanenring, Montag, 21.08.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)In Bad Homburg versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus einzudringen. In Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr rüttelte der Täter auf der rückwärtigen Seite des Hauses im Platanenring an der Terrassentür. Darauf reagierte scheinbar der Familienhund, welcher den Täter in die Flucht schlug. Hierbei riss der Einbrecher, vermutlich vor Schreck, den Griff der Terrassentür ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

