PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: PKW gestohlen +++ Fahrzeuganhänger entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. PKW gestohlen,

Friedrichsdorf, Zum Köpperner Tal, Sonntag, 20.08.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 21.08.2023, 07:45 Uhr

(kd)In Friedrichsdorf stahlen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Kleinwagen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 21:00 Uhr in der Straße "Zum Köpperner Tal" abgestellt. Am Montag gegen 07:45 Uhr musste er dann das Fehlen des blauen Chevrolet Spark mit dem Kennzeichen HG-CQ 820 feststellen. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ungefähr 5.000 Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Fahrzeuganhänger entwendet,

Bad Homburg, Am Sauereck, Montag, 21.08.08, 00:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Diebe in Bad Homburg ein Hoftor auf und stahlen einen PKW-Anhänger. Die Täter überwanden die Sicherung eines Garagentors und entwendeten den darin befindlichen Anhänger der Marke Humbaur im Wert von circa 2.000 Euro. An dem Anhänger war das Kennzeichen HG-F 1399 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

