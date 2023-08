PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kabeldiebe in Fabrik +++ Auf Motorrad aufgefahren +++ Gesundes Misstrauen und echte Enkelin verhindert Enkeltrick

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kabeldiebe in Fabrik,

Neu-Anspach, Taunusstraße, Mittwoch, 09.08.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 17.08.2023, 09:00 Uhr

(kd)In den vergangenen Tagen brachen Kabeldiebe in eine leerstehende Fabrik in Neu-Anspach ein. Die Täter begaben sich auf das Gelände in der Taunusstraße und hebelten die rückwärtigen Türen zu zwei Gebäudeteilen auf. Aus diesen entwendeten sie Kupferkabel im Wert von ungefähr 500 Euro. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Auf Motorrad aufgefahren,

Kronberg, Hainstraße, Donnerstag, 17.08.2023, 23:30 Uhr

(kd)Donnerstagnacht wurde in Kronberg ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt. Der 55-jährige Zweiradfahrer aus Mühlheim am Main stand mit seiner Kawasaki in der Hainstraße an einem Stoppschild zur B455, um den bevorrechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin aus Kronberg näherte sich dem Motorradfahrer von hinten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf den 55-Jährigen auf. Der Mann stürzte und musste aufgrund der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

3. Gesundes Misstrauen und echte Enkelin verhindert Enkeltrick, Oberusel, Donnerstag, 17.08.2023

(kd)Am Donnerstagnachmittag waren in Oberursel Enkeltrick-Betrüger fast erfolgreich. Die Täter kontaktierten eine 88 Jahre alte Frau aus Oberursel telefonisch und gaben sich als Mitarbeiter einer Behörde aus. Sie erzählten der Frau, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Um einer Verhaftung zu entgehen, müsse für die Enkelin eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro hinterlegt werden. Die Dame schenkte der perfiden Masche der Betrüger zunächst Glauben und begann Geld und Wertgegenstände zusammenzusuchen. Eine von der Frau angebotene Überweisung wurde durch die Täter abgelehnt. Man würde einen Mitarbeiter vorbeischicken und die Summe abholen. Das Ganze kam der 88-Jährigen dann doch etwas komisch vor und sie kontaktierte ihre Enkelin. Die Geschichte konnte durch das Telefonat mit der echten Enkelin als Märchen entlarvt werden und die Täter gingen leer aus.

Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus kann, wie im vorliegenden Fall, eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheiten bringen.

