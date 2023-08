PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe in Wohnhaus eingedrungen +++ Abwesenheit der "Schutzfrau vor Ort" in Usingen +++ Bedrohung mit Schusswaffe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe in Wohnhaus eingedrungen,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Montag, 14.08.2023, 14:00 Uhr

(kd)Am Montagmittag sind Diebe in ein Wohnhaus in Friedrichsdorf eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Der oder die Täter begaben sich unbemerkt in das Haus in der Hugenottenstraße, während sich die Bewohnerin im Wohnzimmer befand. Sie durchsuchten die anderen Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von ungefähr 150 Euro. Daraufhin ergriffen die Diebe mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Abwesenheit der "Schutzfrau vor Ort" in Usingen, Usingen, 19.08.2023 bis 30.10.2023

(kd)Aufgrund einer längeren Abwesenheit der "Schutzfrau vor Ort", Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek, müssen die Bürgersprechstunden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Usingen leider vom 19.08.2023 bis zum 30.10.2023 ausfallen. Ihre Telefonnummer (06081) 9208-108 und das E-Mail-Postfach svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de werden während dieser Zeit aber weiterhin betreut.

3. Bedrohung mit Schusswaffe,

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 15.08.2023, 16:15 Uhr

(kd)Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Homburg zu Streitigkeiten, bei denen offenbar auch mit einer Schusswaffe gedroht wurde. Gegen 16:15 Uhr ist ein 20 Jahre alter Mann zunächst in einer Gaststätte in der Louisenstraße mit zwei Unbekannten in Streitigkeiten geraten, welche sich anschließend in eine nahegelegene Hofeinfahrt verlagert haben. Im Verlauf der Streitigkeit sei er mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin haben die beiden Angreifer die Flucht in Richtung Altstadt ergriffen. Der Täter mit der Waffe wurde als dunkelhäutig und mit kurzen lockigen Haaren beschrieben. Die andere Person sei mit einer kurzen schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell