PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "WhatsApp"-Betrüger waren erfolgreich +++ Erfolglose Wohnungseinbrecher +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebe durchsuchen Auto

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. "WhatsApp"-Betrüger waren erfolgreich, Schmitten, Montag, 14.08.2023, 13:00 Uhr

(kd)Am Montagmittag erbeuteten "WhatsApp"-Betrüger Geld von einem 78-Jährigen aus Schmitten. Die Täter kontaktierten den Geschädigten zuerst per SMS und dann über den Messengerdienst. Die Betrüger gaben sich als dessen Sohn aus und es gelang ihnen den 78-Jährigen so zu täuschen, dass er eine Überweisung in Höhe von knapp 1.000 Euro tätigte.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Erfolglose Wohnungseinbrecher,

Bad Homburg, Sinclairstraße, Festgestellt 13.08.2023

(kd)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in eine Wohnung in Bad Homburg einzusteigen. Der oder die Täter begaben sich auf den Balkon in der Sinclairstraße und versuchten erfolglos die Tür aufzuhebeln. Daraufhin flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg im Taunus, Stiftstraße, Samstag, 22.07.2023 bis Montag, 14.08.2023, 16:00 Uhr

(kd)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in Kronberg in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der oder die Täter begaben sich auf die rückwärtige Seite des Hauses und versuchten erfolglos eine Tür aufzuhebeln. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Diebe durchsuchen Auto,

Oberursel, Kurmainzer Straße, Montag, 14.08.2023, 03:15 Uhr

(kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Diebe in Oberursel ein Auto nach Wertsachen durchsucht. Sie entriegelten das Fahrzeug mutmaßlich mit Hilfe eines technischen Gerätes. Danach setzten sie sich in das Fahrzeug und durchsuchten es nach Wertsachen. Im Anschluss zogen die Täter ohne Diebesgut von dannen. Die beiden männlichen Täter waren circa 20-25 Jahre alt und 170-180 cm. Einer war mit einer weißen Sportjacke, einer schwarzen Sporthose, schwarz-weißen Sneakern sowie einer dunklen Mütze bekleidet gewesen. Weiterhin trug er eine dunkle Umhängetasche. Der andere Täter war mit einer schwarzen Weste, einem grünen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet gewesen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell