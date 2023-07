Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Auto eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stresemannstraße;

Tatzeit: 05.07.2023, zwischen 01.30 Uhr und 07.35 Uhr;

Wertsachen gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt aus einem geparkten Wagen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter mehrere Fensterscheiben des Fahrzeugs ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Handtasche samt Portemonnaie mit Bargeld und Papieren sowie eine mobile Musikanlage vom Typ Soundboks Generation 3. Das Geschehen spielte sich an der Stresemannstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihren Appell, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell