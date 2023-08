PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrunkener Fahrzeugführer verletzt Feuerwehrfrau +++ Personen bei Vollbremsung in Linienbus verletzt +++ Rollerdiebe in Bad Homburg und Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrunkener Fahrzeugführer verletzt Feuerwehrfrau, Steinbach, Bahnstraße, Mittwoch, 16.08.2023, 21:45 Uhr

(kd)Am Mittwochabend wurde in der Bahnstraße in Steinbach eine Feuerwehrfrau im Einsatz durch einen betrunkenen Transporterfahrer verletzt. Die Feuerwehr befand sich aufgrund des Unwetters im Einsatz, um einen vollgelaufenen Keller auszupumpen. Die 26-jährige Feuerwehrfrau aus Steinbach war gerade dabei einen Schlauch zu verlegen. Ein 42-Jähriger aus Oberursel fuhr mit seinem Transporter der Marke Peugeot über den Schlauch, wodurch sich dieser im Radlauf des Fahrzeugs verfing. Die 26-Jährige wurde durch die plötzliche Spannung des Schlauchs zu Boden gerissen und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste den Einsatz vor Ort abrechen und in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der LKW-Fahrer wollte zunächst seine Fahrt fortsetzten, konnte aber durch einen anderen Feuerwehrmann gestoppt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Streife einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille bei dem 42-Jährigen fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt.

2. Personen bei Vollbremsung in Linienbus verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 16.08.2023, 12:20

(kd)In Oberursel wurde am Mittwochmittag einem Linienbus die Vorfahrt genommen. Durch die notwendige Vollbremsung wurden drei Insassen leicht verletzt. Der Bus befuhr die Hohemarkstraße, als ihm von einem PKW, welcher aus der Berliner Straße kam, die Vorfahrt genommen wurde. Der 42-jährige Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei zogen sich drei Insassen des Busses leichte Verletzungen zu und mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Rollerdiebe in Bad Homburg und Oberursel, Bad Homburg, Dietigheimer Straße, Kaiser-Friedrich-Promenade, Oberusel, Mainstraße, Dienstag, 15.08.2023 bis Mittwoch, 16.08.2023

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trieben in Oberursel und Bad Homburg Rollerdiebe ihr Unwesen. In Oberursel in der der Mainstraße entwendeten der oder die Täter einen 50er-Motorroller durch Kurzschließen des Zündkabels. Nach einer kurzen Fahrt ließen sie den Roller auf einem Feldweg, mit einem Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro, zurück. In Bad Homburg in der Kaiser-Friedrich-Promenade stahlen Diebe einen Roller aus einem frei zugänglichen Innenhof. Der Roller konnte kurz darauf im Jubiläumspark aufgefunden werden. Anders sah es für einen Geschädigten in der Dietigheimer Straße in Bad Homburg aus. Hier entkamen die Täter mitsamt eines roten Rollers der Marke Luxxon im Wert von circa 2.300 Euro. Der Roller, welcher mittels Lenkradschloss gesichert war, führte das Versicherungskennzeichen 257AHP. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell