Polizei Dortmund

POL-DO: Intensive Ermittlungsarbeit führt zu mutmaßlichem Täter-Trio: Einbruchsdiebstahl in Beautysalon mit Beute in sechsstelligem Wert aufgeklärt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0760

Nach einem besonders schweren Einbruchdiebstahl in einen Beautysalon am 27. Juni in der Ammerstraße in Dortmund-Nette kann die Polizei Dortmund einen großen Ermittlungserfolg verbuchen. Hochwertige Geräte und Pflegeprodukte im Wert von insgesamt 130.000 Euro waren seinerzeit entwendet worden. Dank der akribischen Ermittlungsarbeit hat die Polizei Dortmund die Tatbeute bei Durchsuchungen auffinden können und wird sie dieser Tage an die Inhaberin des Salons übergeben.

Zu dem Einbruchdiebstahl war es in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni gekommen. Ein für die Ermittlungen entscheidender Hinweis kam einige Zeit später aus Rheine im Kreis Steinfurt. Ein Hersteller der entsprechenden Geräte teilte der Polizei mit, dass versucht worden sei, ein bei einem Einbruch entwendetes Gerät erneut bei der Firma zu registrieren. Eine Frau hatte das Gerät zuvor auf dem Online-Portal "Kleinanzeigen" einer 32-jährigen Dortmunderin für 3.500 Euro abgekauft.

Die dringend Tatverdächtige - eine ehemalige Angestellte des Beautysalons - war nun entsprechend im Fokus der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 im Polizeipräsidium Dortmund. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellten die Ermittler drei große Müllsäcke sicher - darin: ein Großteil der Tatbeute. Darüber hinaus fand die Polizei Bargeld, mutmaßlich aus dem Erlös des bereits veräußerten Gerätes. Auch die Wohnung zweier mutmaßlicher Mittäter wurden durchsucht. Bei einem der beiden, einem 31-jährigen Dortmunder, hatte die Frau aus Rheine das bei "Kleinanzeigen" gekaufte Gerät nämlich schlussendlich abgeholt.

Das Trio erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Einbruchdiebstahls.

