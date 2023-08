Polizei Dortmund

POL-DO: Schulanfang 2023 in Lünen: Einladung zu einem Medientermin an der Overberg-Grundschule

Dortmund (ots)

841 Jungen und Mädchen besuchen seit August 2023 erstmals eine der 12 Grundschulen in Lünen. Die Kinder lernen nicht nur in ihren Klassen, sondern sehr intensiv auch im Straßenverkehr. Dafür wurden sie bereits im Kindergarten, von der Polizei und von ihren Eltern vorbereitet.

Die Sicherheit auf Schulwegen steht im Mittelpunkt eines Medientermins, zu dem die Polizei und die Overberg-Grundschule in Lünen am Donnerstag (10.8.2023) um 7:30 Uhr einladen (Weißenburger Straße 27). Kinder der Schule verteilen Blumen und Zitronen an Autofahrer/innen - je nach Verhalten im Straßenverkehr.

Um 8:15 Uhr informieren die Schulleiterin Silke Schnelle und ein Team der Polizei über Verkehrserziehung und Schulwegsicherheit. Zudem gibt es aktuelle Zahlen.

Wir bitten die interessierten Redaktionen bis Mittwoch (9.8.2023, 14 Uhr) um Anmeldung per E-Mail an: poea.dortmund@polizei.nrw.de

