Polizei Dortmund

POL-DO: Kollision zwischen Lkw und Pkw auf der A 1 - eine Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0755

Auf der A 1 ist es am Montagmorgen (7. August) zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Dabei wurde eine Frau verletzt. Die Richtungsfahrbahn Bremen war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 55-Jähriger aus Lüdinghausen mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hamm/Bergkamen und Hamm-Bockum/Werne kam es zwischen seinem Ssangyong und dem Lkw eines 58-jährigen Mannes aus Gronau, der die rechte Fahrspur befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Zusammenprall.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 50-jährige Beifahrerin in dem Auto (aus Lüdinghausen) leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.

Um 9.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 11.000 Euro.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Unter anderem soll es vor Ort auch einen Ersthelfer gegeben haben, der den Hergang beobachtet hat. Hinweise gehen bitte an die Autobahnpolizeiwache in Kamen unter Tel. 0231/132-4521.

