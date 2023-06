Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Geldbeutel bei Laufveranstaltung entwendet

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Laufveranstaltung im Innenstadtbereich, wurden am Montagmittag zwei Geldbörsen gestohlen.

Eine 54-jährige Frau deponierte ihren Geldbeutel in einer größeren Tasche und legte diese ab. Ein unbekannter Mann nutzte die Chance, griff sich den Geldbeutel und machte sich damit aus dem Staub. Eine Augenzeugin gab gegenüber der Polizei an, dass der Täter eine dunkle Hautfarbe hatte, jung war und wohl ein buntes T-Shirt - ähnlich eines Hawaii-Hemdes - trug. In der Börse befand sich neben verschiedenen Bankkarten und Ausweisen ein zweistelliger Geldbetrag. Kurz nach der Tat wurden an einem Zigarettenautomaten mit der Bankkarte Tabakwaren, im Wert von 128 Euro erworben.

In einem weiteren Fall wurde ebenfalls eine Handtasche in einer größeren Reisetasche auf dem Boden abgelegt. Darin befand sich das Portemonnaie einer 16-Jährigen. Nach dem Lauf bemerkte die junge Frau, dass sich der Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Die Geldbörse fand sie kurz darauf ganz in der Nähe wieder. Die Bankkarte war aber herausgenommen und fehlte. Die Polizei ermittelt in Beiden Fällen wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben könne, oder etwas Verdächtiges Wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

