Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Schnellimbiss

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Imbiss in der Lauterstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Bereich der Bedienungstheke wurde die Registrierkasse aufgebrochen und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Ein Zigarettenautomat wurde kurzerhand komplett ausgebaut und ebenfalls mitgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Einbruchdiebstahls. Sie geht davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die etwas gesehen haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

