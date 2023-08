Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer verlor Bewusstsein und rollte mit Auto vor eine Mauer

Dortmund (ots)

Ein medizinischer Notfall ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntag (6.8.2023) auf der Rheinischen Straße in Dortmund.

Der 78-jährige Fahrer eines Skoda wartete um 19:05 Uhr bei Rotlicht vor der Ampel auf der Joachimstraße, um auf die Rheinische Straße abzubiegen.

Der Mann aus Dormagen verlor das Bewusstsein, so dass der Skoda über die Rheinische Straße rollte und in eine Mauer am früheren Versorgungsamt fuhr.

Ersthelfer versorgten den Fahrer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Polizei und Notfallseelsorger betreuten drei 13-jährige Insassinnen.

Weitere Verletzte gibt es nicht. Für die Unfallaufnahme war die Rheinische Straße bis 19:58 Uhr gesperrt. Betroffen war auch der Stadtbahnverkehr.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell