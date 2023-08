POL-DO: Jugendlicher beleidigt und bedroht Paar mit Messer - Festnahme in der Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0747 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Wie mit der Pressemitteilung Nr. 0727 berichtet, wurde ein 20-Jähriger aus Dortmunder in Dortmund-Husen an der Straße Flemerskamp aus bisher ungeklärtem Anlass von hinten angegangen und niedergeschlagen. Am Boden liegend traten zwei Täter auf ihr Opfer ...

mehr