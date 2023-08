Polizei Dortmund

POL-DO: Zweiter Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0747

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie mit der Pressemitteilung Nr. 0727 berichtet, wurde ein 20-Jähriger aus Dortmunder in Dortmund-Husen an der Straße Flemerskamp aus bisher ungeklärtem Anlass von hinten angegangen und niedergeschlagen. Am Boden liegend traten zwei Täter auf ihr Opfer ein, welches dadurch massive, lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt. Noch in derselben Nacht wurde ein Tatverdächtiger aus Unna vorläufig festgenommen. Der zweite Tatverdächtige, ein 20-Jähriger aus Dortmund, konnte ermittelt werden. Er stellte sich am 1.8.2023 den Ermittlungsbehörden und wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, zuständige Dezernentin Frau Staatsanwältin Yazir (Tel. 0172/3752758).

