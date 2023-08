Polizei Dortmund

POL-DO: Für mehr Sicherheit in Dortmund - Präsenzkonzept erzielt erneut Erfolge

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0746

Alleine am 3. August wurden in der Dortmunder Innen- und Nordstadt an mehr als 13 Orten 74 Personen und 23 Fahrzeuge kontrolliert. Mit Erfolg: eine gefährliche Körperverletzung konnte unterbunden und Schlimmeres verhindert werden, Tatverdächtige nach einem Straßenraub wurden festgenommen und zwei Haftbefehle vollstreckt. Beschlagnahmt wurden außerdem 500 Schuss Munition und eine Druckluftwaffe sowie in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund illegale Waren im Wert von ca. 100.000 Euro.

Doch von vorne:

Seit Anfang Juli finden konzentrierte Kontrolleinsätze in der Innenstadt und nördlichen Innenstadt von Dortmund statt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5572981). Weniger Straftaten, mehr Sicherheit und Ordnung und auch mehr Respekt für die Polizei sind die von Polizeipräsident Gregor Lange ausgegebenen Ziele, die seither mit einem erhöhten Personalansatz verfolgt werden.

Für Sicherheit sorgten die Einsatzkräfte im Bereich des Königswalls, dort schritten sie um 18:00 Uhr bei einer gefährlichen Körperverletzung ein. Ein 16-Jähriger aus Kamen und ein 14-Jähriger aus Dortmund schlugen sich etwa in Höhe des Hauptbahnhofs und setzten wechselseitig Pfefferspray ein. Nachdem die Kontrahenten festgenommen werden konnten, ergaben erste Ermittlungen, dass dem Streit ein schwerer Straßenraub vom Vortag zugrunde liegt. Hierbei soll der Dortmunder den Kamener beraubt haben. Der Streit endete für die beiden Jugendlichen in der Polizeiwache Mitte, wo sie ihren Erziehungsberechtigen übergeben wurden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 14-jährigen Dortmunder wird außerdem wegen schweren Raubes ermittelt.

Gemeinsam mit den Ordnungspartnern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Dortmund wurden zwei Geschäfte in der Lütge Brückstraße aufgesucht. Dort wurden Waren im Wert von ca. 100.000 Euro durch das Ordnungsamt sichergestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um illegale Lebensmittel, Tabakwaren und E-Liquids, die nicht in Verkehr gebracht werden durften. Die illegalen Waren werden durch den kommunalen Ordnungsdienst an den Zoll übergeben.

In der Nordstadt konnten im Rahmen von umfangreichen Personenkontrollen zwei Haftbefehle vollstreckt werden. Die Kontrollierten wurden noch am gleichen Tag der JVA Dortmund zugeführt. 500 Schuss Munition und eine Druckluftpistole konnten die Einsatzkräfte außerdem bei diesen Kontrollen aus dem Verkehr ziehen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Auch in Zukunft ist die Polizei Dortmund mit verstärkten Einsatzkräften im Bereich der Innen- und Nordstadt für Ihre Sicherheit im Einsatz.

