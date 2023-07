Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Husen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Mittwoch (26. Juli) wurde zwischen 21-22 Uhr ein 20-Jähriger aus Dortmund in Dortmund-Husen an der Straße Flemerskamp aus bisher ungeklärtem Anlass von hinten angegangen und niedergeschlagen.

Am Boden liegend traten zwei Täter auf ihr Opfer ein, welches dadurch massive, lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt. Noch in der darauffolgenden Nacht konnten zwei Tatverdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen aus Dortmund konnte nicht erhärtet werden, so dass er heute aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Ein 18-Jähriger aus Unna soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Gesundheitszustand des Opfers hat sich inzwischen stabilisiert, nach Auskunft der Ärzte bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, zuständige Dezernentin Frau Staatsanwältin Yazir unter 0172-3752758.

