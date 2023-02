Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb mit offenen Haftbefehlen/ Schraubendreher geklaut und Kopfhörer hinterlassen

Letmathe/Neuenrade (ots)

Ein 33-jähriger Neuenrader hat am Dienstagnachmittag einem Passanten in der Bahnhofstraße in Letmathe ein elektronisches Wörterbuch aus der halb geöffneten Umhängetasche gestohlen. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl. Weitere Zeugen sahen, wie der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt floh und das Gerät wegwarf. Im Rahmen der folgenden Fahndung entdeckte die Polizei den Gesuchten an der Bushaltestelle am Bahnhof. Wie sich herausstellte, liegen zwei Haftbefehle gegen den 33-Jährigen vor. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest. Ein Drogenvortest verlief positiv. Nach einer ärztlichen Untersuchung kam er zunächst ins Gewahrsam. Dort kratzte er eine Fensterdichtung kaputt und urinierte gegen die Zellen-Innentür. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Der Neuenrader wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt transportiert.

In der Nacht zum Montag wurde am Pillingser Weg ein Fahrzeug durchwühlt. Der Ford Fiesta stand nicht abgeschlossen in einer offenen Garage. Der Dieb stahl einen Schraubendreher, hinterließ dafür aber zwei Kopfhörer - vermutlich Diebesgut aus vorherigen Taten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell