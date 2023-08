PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gullideckel durch Fensterscheibe geworfen +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Rollerdiebstähle +++ Nicht angeschnalltes Kind bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gullideckel durch Fensterscheibe geworfen, Oberursel, Vorstadt, Donnerstag, 24.08.2023, 03:40 Uhr

(kd)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in Oberursel ein. Vier Täter warfen gegen 03:40 Uhr die Fensterscheibe des Ladens in der Straße "Vorstadt" mit einem in der Nähe entfernten Gullideckel ein. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und entwendeten ein Dutzend Smartphones im Wert von circa 20.000 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher auf zwei dunklen Motorrollern. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruch,

Grävenwiesbach, Am Schlagbaum, Mittwoch, 23.08.2023, 19:20 Uhr

(kd)In Grävenwiesbach versuchten Einbrecher am Mittwochabend in ein Reihenhaus zu gelangen. Der oder die Täter begaben sich gegen 19:20 Uhr an die Haustür des Gebäudes in der Straße "Am Schlagbaum" und versuchten diese aufzuhebeln. Als ihnen das nicht gelang zogen die Einbrecher unverrichteter Dinge von dannen und hinterließen einen Schaden von knapp 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Rollerdiebstähle,

Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Bad Homburg, Marienbader Platz, Dienstag, 22.08.2023 bis Mittwoch, 23.08.2023

(kd)In den letzten zwei Tagen trieben in Oberursel und Bad Homburg Rollerdiebe ihr Unwesen. In der Nacht von Dienstag auf Mitwoch stahlen Unbekannte in Oberursel Weißkirchen einen 125er-Roller. Die Täter begaben sich zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr in den Hof eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Gaßgang" und stahlen das Fahrzeug der Marke "Rex" mit dem amtlichen Kennzeichen HG-AO 27. In Bad Homburg stahlen Diebe am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 17:00 Uhr einen 50er-Roller der Marke Qingqi mit dem Versicherungskennzeichen 952LFO. Der Roller war im Innenhof eines Wohnhauses in der Straße "Marienbader Platz" geparkt. Der summierte Wert beider Fahrzeuge wird auf circa 1.100 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Nicht angeschnalltes Kind bei Unfall verletzt, Friedrichsdorf, Höhenstraße, Mittwoch, 23.08.2023, 14:40 Uhr

(kd)Am Mittwochmittag wurde in Friedrichsdorf ein nicht angeschnalltes Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 29 Jahre alte Mann aus Bad Homburg befuhr gegen 14:40 Uhr die Höhenstraße mit seinem Mitsubishi. Er bemerkte zu spät, dass eine vorrausfahrende 46-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 6-jährige Tochter des Unfallverursachers, welche sich nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz befand, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzt wurde. Die Polizei hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell