Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Frau von Hund gebissen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (18.08.2023) um 14.20 Uhr lief eine 56-Jährige auf dem Fußweg zwischen Langer See und der Liesel-Bach-Straße in Richtung Motorworld. Auf Höhe des Spielplatzes näherte sie sich einer Frauengruppe mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Eine der beiden Frauen hatte einen Rottweiler an der Leine. Als die 56-Jährige an der Gruppe vorbeilief, drehte sich der Hund zu ihr um, bellte und rannte auf sie zu. Nach dem Aufprall des Hundes biss er ihr in den rechten Oberarm. Hierdurch zog sich die Frau eine drei Zentimeter lange klaffende Risswunde bis auf das Muskelgewebe zu. Die Verletzungen wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Identität der Hundebesitzer ist nicht bekannt. Die Hundebesitzer sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer: 07031 132500 oder unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

