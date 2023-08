POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter Täter beschädigt Oldtimer

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend (18.08.2023) zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr schoss ein bislang unbekannter Täter am Oberen See im Bereich des Spielplatzes Holzbrücke mit einem Luftgewehr auf einen 22-Jährigen. Das Projektil des Gewehrs trat im Bereich des inneren Knöchels ins rechte Bein ein und musste in einem Krankenhaus operativ entfernt werden. Der 22-Jährige wurde anschließend stationär aufgenommen. ...

