Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährliche Körperverletzung mit Luftgewehr

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (18.08.2023) zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr schoss ein bislang unbekannter Täter am Oberen See im Bereich des Spielplatzes Holzbrücke mit einem Luftgewehr auf einen 22-Jährigen. Das Projektil des Gewehrs trat im Bereich des inneren Knöchels ins rechte Bein ein und musste in einem Krankenhaus operativ entfernt werden. Der 22-Jährige wurde anschließend stationär aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer: 07031 132500 oder unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell