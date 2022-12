Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2022 der Einheit Veen

Alpen (ots)

Die Einheit Veen führte am Freitag, den zweiten Dezember 2022 wieder ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg in Veen durch. Neben den aktiven Kameraden begrüßte Einheitsführer Martin Landscheidt zusammen mit seinen Stellvertretern Daniel Baltes und Henrik van Beek auch Michael Hartjes als Leiter der Feuerwehr Alpen.

Die Wehrleute blickten auf ein weiteres von der Corona-Pandemie geprägtes Jahr zurück. Somit hieß es zunächst auch weiterhin mit Einschränkungen klar zu kommen, bevor das Feuerwehrleben im Mai wieder wie gewohnt anlaufen konnte. Das aktuelle Jahr war einsatzmäßig ein eher ruhiges Jahr. Zu knapp 30 Einsätzen rückten die Kameraden aus. Einige Male unterstützte die Einheit Veen dabei auch die Nachbarwehren, hier vor allem wieder in Xanten. Derzeit umfasst die Einheit insgesamt 26 aktive und drei Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Neben den regelmäßigen Übungsabenden, den Sonderübungen zum Atemschutz und der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen besuchten die Mitglieder auch diverse Lehrgänge und Seminare, um sich für den Dienst bei der Feuerwehr aus- und fortzubilden.

Als Anerkennung hierfür sprach Michael Hartjes folgende Beförderungen aus: Adrian Gietmann wechselte als Mitglied der Jugendfeuerwehr Alpen in den aktiven Dienst und wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Daniel Baltes wurde zum Brandinspektor ernannt.

Nach dem Ende des offiziellen Teils klang der Abend in einem gemütlichen Beisammensein aus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell