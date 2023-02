Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

Linda bei Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 13:45 Uhr kam es in der Ortslage Linda bei Neustadt an der Orla im Kreuzungsbereich zu einem Auffahrunfall. Ein 49-jähriger Fahrer übersah das verkehrsbedingte Halten des vor ihm befindlichen Fahrzeuges, sodass es zum Unfall kam. Das haltende Fahrzeug wurde durch einen 32-Jährigen gelenkt. Im Auto des 49-Jährigen befand sich zudem eine 14-jährige Beifahrerin. Alle drei Personen wurden leicht verletzt und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weiterhin war die Straße an der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell