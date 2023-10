Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fahrradgeschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Indem sie die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes in der Straße "Ludwigsplatz" eingeschlagen haben, verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (16.10.), gegen 2.55 Uhr, unerlaubt Zutritt. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurden aus dem Inneren zwei E-Mountainbikes im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell