POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda. Am Freitag (13.10.) kam es gegen 7.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein 15-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda auf der Milseburgstraße unterwegs und wollte nach links auf die Biebersteinstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer bog zeitgleich mit seinem roten Zweirad aus Richtung eines Schotterweges nach links auf die Milseburgstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 15-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

