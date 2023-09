LPI-GTH: Dreistigkeit siegt nicht immer

Remstädt (ots) - Am Montag gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden informiert. Zwischen Goldbach und Gotha, am Abzweig Remstädt soll sich ein PKW überschlagen haben. Die eingesetzte Streife konnte den Sachverhalt so bestätigen. Bei dem 37jährigen Mazda-Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,39 Promille. Jetzt hat der Fahrer neben seinen Blessuren auch noch eine Strafanzeige. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (as) ...

