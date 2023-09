Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus- Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen, gegen ca. 08:00 Uhr wurde durch eine aufmerksame Mitteilerin beim Polizeinotruf ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. Laut Anruferin versuchte ein männlicher Täter, unter Einsatz von Hebelwerkzeugen und seinem eigenen Körper, welcher er mehrfach an die betroffene Wohnungseingangstüre stieß, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Werftstraße 4, zu gelangen. Kurze Zeit später flüchtete der Täter, welcher vermutlich bei der Tatausführung gestört wurde, dann aus dem Anwesen. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten sich bei dem Polizeirevier MA-Innenstadt, unter der Rufnummer: 0621/1258-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell