POL-MA: Weinheim /Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer durch tiefstehende Sonne geblendet und gestürzt

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr ereignete sich auf der Feudenheimer Straße, in Höhe Am Jüdischen Friedhof, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 90-jährige Fahrer eines Audis verwechselte nach ersten Erkenntnissen beim Ausfahren aus der Straßen Am Jüdischen Friedhof auf die Feudenheimer Straße das Gaspedal mit der Bremse. ...

