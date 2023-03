Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streifenwagen verunglückt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag zwei Polizisten verletzt. Die Streifenbesatzung war mit Blaulicht und Sirene durch die Riethstraße gefahren. An einer Ampelkreuzung stieß das Polizeiauto mit einem BMW zusammen. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten wurden zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss nun ermittelt werden. (JN)

