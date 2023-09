Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh kam es zu insgesamt vier Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen im Bereich Altlußheim. An keinem der Autos konnten Ein- oder Aufbruchsspuren entdeckt werden. Wie also die unbekannte Täterschaft in die Fahrzeuge gelangte, ist Gegenstand der durch den Polizeiposten Neulußheim eingeleiteten Ermittlungen.

In der Kirchfeldstraße wurden aus der Mittelkonsole eines Daimlers Münzgeld gestohlen. Aus einem in der Mühlstraße geparkten Land Rover fehlten eine Kreditkarte und Münzgeld. Die unbekannte Täterschaft drang auch in einen Dacia im Parkweg ein und stahl eine Sonnenbrille und einen Geldbeutel. Ebenfalls eine Sonnenbrille wurde aus einem Auto in der Neulußheimer Straße entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, dürfte aber im dreistelligen Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-2860-0, zu melden.

