Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto explodiert auf einem Parkplatz - ein Mann leicht verletzt - PM 1

Mannheim (ots)

Am Freitag um kurz vor 9 Uhr wurde eine Explosion auf einem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Inneren eines dort abgestellten Citroen zur Verpuffung eines Gas-Luft-Gemischs. Ein Mann, welcher unmittelbar vor der Explosion in das Auto eingestiegen war, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen wurde durch die Detonation stark beschädigt und auch weitere Fahrzeuge in der Nähe wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sogar eine Fensterscheibe eines angrenzenden Restaurants ging zu Bruch. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die genaue Ursache der Explosion ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen.

