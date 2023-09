Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall führte zu Verkehrschaos

Mannheim (ots)

Am Donnerstag fuhr um kurz vor 7 Uhr ein Range Rover einem in der Bahnhofsstraße verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes hinten auf. Die Airbags des Range Rovers lösten auf Grund der Wucht des Aufpralls aus, aber zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings musste das Fahrzeug abgeschleppt werden und es bildete sich wegen der Unfallaufnahme ein Rückstau des Verkehrs aus Richtung Heidelberg. Währenddessen versuchte ein Gelenkbus in die Bushaltestelle des Bahnhofs einzubiegen, fuhr sich dabei aber fest. Das Fahrzeug blockierte so die Bahnhofstraße für knapp 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen, was im Berufsverkehr zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell