POL-MA: Mannheim: Auto explodiert auf einem Parkplatz - ein Mann leicht verletzt - PM 2

Mannheim (ots) - Am Freitag um kurz vor 9 Uhr wurde eine Explosion auf einem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Inneren eines dort abgestellten Citroen zur Verpuffung eines Gas-Luft-Gemischs. Ein Mann, welcher unmittelbar vor der Explosion in das Auto eingestiegen war, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus ...

mehr