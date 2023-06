Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer stieß mit Pedelecfahrerin zusammen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.6.2023, 23.30 Uhr kam es auf der Dr.-Rau-Allee in Warendorf zu einem Unfall zwischen zwei Pedelecfahrern. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec von einem Verbindungsweg kommend auf die Dr.-Rau-Allee. Dabei stieß er mit der 49-Jährigen zusammen, die mit ihrem Pedelec den Fahrradweg der Dr.-Rau-Allee in Richtung Dreibrückenstraße befuhr. Die Warendorferin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 58-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Warendorfer mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell