Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Pässe sichergestellt

Rheinmünster (ots)

Gestern Nachmittag haben Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Großbritannien, zwei falsche Pässe sichergestellt. Ein türkischer Staatsangehöriger sowie sein minderjähriger Sohn, wiesen sich mit türkischen Pässen aus, in denen sich jeweils ein britisches Visum befand. Beide Pässe wie auch die Visa stellten sich als Fälschungen heraus. In der polizeilichen Vernehmung gab der 42-Jährige an, die Dokumente in der Türkei gekauft zu haben, um damit nach Großbritannien zu reisen. Beide Personen äußerten Asylbegehren und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

