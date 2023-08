Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand in Trendelburg-Deisel: Brandursache noch unklar; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitag kam es am frühen Morgen in der Mittelstraße in Trendelburg-Deisel zum Brand eines dreigeschossigen Fachwerkhauses. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes, der um 5:15 Uhr von Anwohnern gemeldet worden war, nicht zu Hause. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten durch die Feuerwehr stürzten Teile des Dachstuhls ein. Das Haus wurde völlig zerstört und ist unbewohnbar. Durch das Feuer und das Löschwasser wurde auch ein derzeit unbewohntes Nachbarhaus in der Straße "An der Kirche" beschädigt. Wegen der Löscharbeiten musste die B 83 zeitweise voll gesperrt werden. Seit 11:30 Uhr ist die Straße wieder frei.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler des K 11 haben sich am heutigen Freitagmorgen einen Überblick an der Brandstelle verschafft. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden an dem Haus beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 200.000 Euro. Mit weiteren ca. 50.000 Euro wird der Schaden an dem Nachbarhaus beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Kriminalbeamten des K 11 bitten mögliche Zeugen, die Angaben zur Entstehung oder Ursache des Brandes machen können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell